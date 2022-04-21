بوتين يلغي خطة لاقتحام مصنع آزوفستال بماريوبول

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وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوات الجيش بعدم اقتحام منطقة مصنع "آزوفستال" بمدينة ماريوبول، مشددا على ضرورة إحكام الحصار عليه كي لا تقدر حتى الذبابة على المرور.

ونقل موقع قناة "آر تي عربية" عن بوتين القول خلال اجتماع مع وزير الدفاع سيرجي شويجو اليوم الخميس :"أعتبر الاقتحام المقترح للمنطقة الصناعية أمرا غير مجد، وآمر بإلغائه".

وعلل بوتين إلغاء اقتحام آزوفستال باعتبارات إنقاذ أرواح الجنود الروس.

وقال: "هذا هو الحال عندما يجب أن نعتني - أكثر من أي وقت آخر - بالحفاظ على حياة وصحة جنودنا وضباطنا. ليست هناك حاجة للنزول إلى السراديب والزحف تحت أرض هذه المنشآت الصناعية".

وأضاف: "أغلقوا هذه المنطقة الصناعية حتى لا تستطيع الذبابة المرور بها".

وأكد بوتين أن روسيا تضمن الحياة والمعاملة اللائقة لعناصر الجيش الأوكراني إذا قرروا الخروج من آزوفستال.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف أعلن أن القوات الأوكرانية المتبقية في ماريوبول أصبحت محاصرة في آزوفستال، فيما جرى تطهير باقي المدينة منهم.

وسبق أن أعطت روسيا المحاصرين أكثر من مهلة للاستسلام، إلا أنهم لم يفعلوا.