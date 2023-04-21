وزير الدفاع الألماني: انضمام أوكرانيا المحتمل للناتو أو الاتحاد الأوروبي لن يُناقش في اجتماع رامشتاين

ذكر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أنه لن يُجرى مناقشة مسألة انضمام لأوكرانيا لحلف شمال الأطلسي (الناتو) أو الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية بشأن أوكرانيا المقرر عقده اليوم الجمعة في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية بولاية راينلاند-بفالتس الألمانية.

وقال الوزير مساء أمس الخميس في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد دي إف" إن المشاورات التي سيجريها وزراء الدفاع ومسؤولين عسكريين رفيعي المستوى من العديد من البلدان في رامشتاين ستدور بشكل أساسي حول تمويل مراكز إصلاح الأسلحة التي تم تسليمها بالفعل إلى أوكرانيا، إلى جانب قضايا أخرى مثل زيادة تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني وتسليم طائرات مقاتلة.

ودعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أعضاء ما يسمى بمجموعة الاتصال الدفاعية بشأن أوكرانيا إلى الاجتماع في قاعدة رامشتاين. وكما كان الحال في الاجتماعات الثلاثة السابقة في رامشتاين، فإنه من المتوقع هذه المرة أيضا مشاركة ممثلين عن دول خارج الناتو. ومن المقرر إجمالا أن يشارك في الاجتماع ممثلين عن حوالي 50 دولة.

وقال بيستوريوس حول ما يسمى بـ "مراكز الإصلاح" لأنظمة مثل مركبات المشاة القتالية "ماردر" والدبابات القتالية "ليبوبارد" ومدافع "هاوتزر 2000" ذاتية الدفع: "إنها تكلف أموالا طائلة، ويتعين تمويلها... هذه إجراءات مكلفة حقا، لأنه بالطبع يجب صيانة هذه الدبابات بشكل مختلف تماما في العمليات القتالية الحقيقية. خلال الاجتماع سيتعين جمع التمويل وتوضيح من سيدفع ثمنها في النهاية".

وذكر بيستوريوس أن مركز إصلاح مدافع هاوتزر في سلوفاكيا يعمل بشكل جيد أخيرا بعد شهور من المفاوضات الصعبة، مضيفا أنه بالنسبة لدبابات ليوبارد سيكون مركز الإصلاح في بولندا، وستستضيف رومانيا مركز إصلاح دبابات ماردر.

وتشن روسيا حربا على جارتها أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022. وتتلقى أوكرانيا دعما عسكريا هائلا من دول كثيرة. وأكبر داعم لأوكرانيا في القارة الأوروبية هي ألمانيا.