الجيش السوداني: بدأنا عملية مسح شامل في ولاية الخرطوم

قال الجيش السوداني، قبل قليل، إن قواته بدأت عملية مسح شامل في ولاية الخرطوم، فيما أفادت وسائل إعلام، ببدء انسحاب قوات الدعم السريع من حي "الخرطوم 2"،وفقا لما نشرته قناة "ألشرق" الإخبارية السعودية في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكان الجيش السوداني، قد أكد في وقت سابق اليوم الجمعة، أن قواته تصدت، لقوات "الدعم السريع" بمحيط القيادة العامة ومطار الخرطوم.

وقال الجيش السوداني في تصريحات لقناة "العربية" الإحبارية السعودية، إن الدعم السريع حشد قواته بين المناطق الحيوية والسكنية في الخرطوم.

وأشار الجيش السوداني، إلى أن الطرف الآخر (ألدعم السريع) خرق الهدنة باستهداف مناطق متفرقة بالخرطوم، مؤكدا حدوث دمار كبير في عدة مرافق حكومية.

ودخلت المواجهات بين الجيش السوداني والدعم السريع يومها السابع واشتدت المعارك الحربية حول القيادة العامة ومناطق قريبة من مطار الخرطوم علاوة على اشتباكات في أطراف أمدرمان.