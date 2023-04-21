كوريا الجنوبية تقرر إرسال طائرة عسكرية لإجلاء رعاياها من السودان

قررت كوريا الجنوبية إرسال طائرة نقل عسكرية وقوات لإجلاء مواطنيها من السودان الذي مزقته الحرب، حسبما ذكرت وزارة الدفاع اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن مصدر مطلع أن كوريا الجنوبية تعتزم إرسال طائرة نقل من طراز "سي -130 جيه" بالإضافة إلى حوالي 50 من الأفراد العسكريين، من بينهم طاقم طبي وأمني. ومن المتوقع أن تغادر الطائرة في وقت لاحق اليوم.

وجاء في بيان الوزارة "القتال في السودان مستمر حاليا ومطار العاصمة الخرطوم مغلق".

وأضاف البيان: "في حين أنه من المقرر أن تبقى طائرة النقل والقوات الخاصة على أهبة الاستعداد في قاعدة عسكرية أمريكية في جيبوتي المجاورة ومراقبة الوضع، فإنهم سيعطون الأولوية لدعم عمليات الإجلاء".