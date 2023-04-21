مريم مصطفى بعد فوز الأهلي بدوري الطائرة: لو عاد بي الزمن لاخترت الملكي

أعربت مريم مصطفى، لاعبة نادي الزمالك للكرة الطائرة عن فخرها بتمثيل الأبيض، وذلك بعد خسارة لقب بطولة الدوري للسيدات، أمام فريقها السابق، النادي الأهلي.

وكتبت مريم مصطفى عبر حسابها على موقع انستجرام: "قدر الله و ما شاء فعل الحمد لله.. أنا فخورة بكم وأفتخر إني واحدة منكم وإني أنتمي لهذا الكيان العظيم والذي اخترته وفضلته بكامل إرادتي".

وأضافت: "ولو عاد بي الزمن لاخترت الملكي من البداية وإذا كان القدر لم يمهلني المشاركة في هذا الموسم ولم يكتب لفريقي التوفيق في هذه البطولة، فهي مجرد بداية قوية لفريق وجهاز فني عظيم ونادي أعظم وجمهور مخلص لحصد البطولات القادمة بإذن الله.. الحمد لله دائما وأبدًا".

وكانت مريم مصطفى، نجلة هناء حمزة، لاعبة النادي الأهلي السابقة وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة قد انتقلت إلى صفوف الزمالك مطلع الموسم المنقضي، وتعرضت لإصابة قبل عدة أسابيع، أبعدتها عن المشاركة في المباريات.