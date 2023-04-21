حسين الجسمي يعايد الجمهور بـ «هواه القلب»

عايد المطرب الإماراتي حسين الجسمي الجمهور بمناسبة عيد الفطر المُبارك، بطرح أغنية جديدة من رؤيته وألحانه بعنوان "هواه القلب"، حملت كلمات عاطفية واصفاً بها مشاعر القلب تجاه المحبوب.

والأغنية من أشعار الشيخ نهيّان بن زايد آل نهيان، وتقول في مطلعها: ألا يا من هواه القلب .. هواه وجاوز المحدود، هويتك يا بعد عمري .. ويا قلبي ويا عيني، وانا أرخصت لك قلبي .. لاجل ذيك العيون السود، ولا يمكن أنا أنسى .. وحبك في شراييني.

وقام بتوزيع أغنية "هواه القلب" وعمل المكساج والماستر حسام كامل، وعرضت بشكل حصري عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube من خلال فيديو خاص ممنتج تضمن كلمات الأغنية كاملة، كما عرضت الأغنية عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية.