الادعاء الأمريكي يسقط الاتهامات عن الممثل أليك بالدوين في واقعة إطلاق النار

أسقط ممثلو الادعاء في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية الاتهامات الجنائية ضد الممثل أليك بالدوين إثر واقعة إطلاق النار المميتة خلال تصوير فيلم "راست"، في تغيير درامي بعد العديد من الأخطاء من جانب الادعاء.

وجاء التطور بعدما حصل ممثلو الادعاء على معلومات جديدة في القضية مفادها أنه جرى تعديل السلاح غير الحقيقي الخاص ببالدوين قبل تسليمه لفيلم الغرب الأمريكي منخفض التكلفة في أكتوبر 2021، بحسب ثلاثة أشخاص مطلعين غير مخول لهم بالتحدث عن ذلك.

وأضافت المصادر أنه جرى تزويد السلاح السينمائي الكلاسيكي – مسدس كولت 45 – بزناد جديد مما يزيد من احتمالات حدوث خلل في السلاح، مثلما قال بالدوين.

وأكد ممثلا الادعاء كاري تي موريسي وجايسون جيه لويس القرار في وقت متأخر من أمس الخميس، مستشهدين بمعلومات جديدة سلمتها وكالة إنفاذ القانون.

ولطالما قال بالدوين إنه لم يسحب الزناد عندما أصيبت المصورة السينمائية هالينا هاتشينز برصاصة فلقيت حتفها خلال تدريب في كنيسة خشبية قديمة في مزرعة مترامية الأطراف خارج "سانتا في" بنيومكسيكو. كما أصيب مخرج الفيلم جويل سوزا ولكنه تعافى.

ويأتي قرار إسقاط تهمة القتل غير العمد بعد ثلاثة أسابيع من تولي فريق ادعاء خاص جديد في نيو مكسيكو القضية عندما استقال مدعي المقاطعة. وكان المدعون الخاصون يسابقون الزمن للتحضير لجلسة استماع أولية في 3 مايو المقبل لتحديد ما إذا كانت لديهم أدلة كافية للمضي في محاكمة.

كان بالدوين الذي يبلغ 65 عاما قد اتهم في أواخر يناير الماضي بتهمتين بالقتل غير العمد في وفاة هاتشينز بالرصاص التي كانت نجما صاعدا في صناعة الأفلام. كما تم توجيه اتهام للمسؤولة عن قطع الأسلحة بالفيلم هانا جوتيريز ريد التي تبلغ 25 عاما.