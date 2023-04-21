القبض على المتهمين بقتل عامل ونجله فى أطفيح

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بقتل عامل ونجله والتخلص من جثتيهما بنهر النيل في منطقة أطفيح.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة شاب بمياه نهر النيل في أطفيح، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري لمحل البلاغ.

وتبين أن الشاب ووالده متغيبان منذ عدة أيام، وبعمل التحريات تبين أن الشاب ووالده تم قتلهما على يد شخصين، بسبب خلافات بينهما، وتم التخلص من جثتيهما بنهر النيل.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.