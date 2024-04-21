قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدولة العربية، إن العالم العربي يعيش أسوأ أوضاعه، مشيرًا إلى أن المنطقة لم تشهد تلك الأوضاع خلال عام 1967.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن هناك حكومتين الآن في كل من ليبيا واليمن، كما أن لبنان لم يجر انتخابات رئاسية منذ ما يزيد عن عام.

ونوه أن «سوريا القلب العربي تستضيف قوات روسية برضا الحكم، كما أن هناك قوات أمريكية تفرض نفسها داخل الأراضي السورية، ومعارضة مسلحة تحتل محافظة كاملة في شمال غرب البلاد، إلى جانب التواجد التركي والاتهامات بوجود الحرس الثوري الإيراني».

وأشار إلى أن «مصر كان مخططًا لها أن تكون بتلك الأوضاع، لكن قواتها المسلحة وبراعة قيادتها أجهضت هذا المخطط».

وشدد على أهمية الضغط في اتجاه وقف إطلاق النار خلال أقرب وقت ممكن في غزة، والتوصل إلى تفاهم بشأن السيطرة على الأرض الفلسطينية، والتفاهم على دولة فلسطينية برضا أو عدم رضا إسرائيل.

ولفت إلى أن «أحداث 7 أكتوبر بقدر ما حركت المياه الراكدة بالقضية الفلسطينية، لكنها ألحقت أذى بالغًا بالنسيج الفلسطيني».

وذكر أن الغرب أجرم كثيرًا في حق الفلسطينيين وحقوق المنطقة العربية تحت دعاوى حقوق الإنسان وحق الدفاع عن النفس، وأعطى إسرائيل كارت أبيض للتصرف الإجرامي تجاه الفلسطينيين.

واستطرد: «لا أفهم كيف يُقتل 34 ألف شهيد منذ 20 أكتوبر وحتى اليوم، الضمير العالمي انكشف والأخلاقيات انكشفت، حتى ما يسمى بالضمير اليهودي احترق مع الهولوكوست».