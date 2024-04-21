الحوثيون: مغادرة الفرقاطة الألمانية البحر الأحمر خطوة بالاتجاه الصحيح

اعتبرت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الأحد، مغادرة الفرقاطة الألمانية "هيسن" البحر الأحمر بأنها "خطوة في الاتجاه الصحيح".

جاء ذلك في منشور عبر منصة "إكس" لنائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين (غير معترف بها) حسين العزي.

وقال العزي إن "مغادرة الفرقاطة الألمانية خطوة في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن صنعاء (يقصد جماعة الحوثي المسيطرة على العاصمة منذ سنوات) هي الأكثر حرصًا على سلامة الملاحة والأكثر احترامًا لحقوق ومصالح الشعوب"، وفقا لوكالة الأناضول.

ورأى المسؤول الحوثي أن "على كل الدول مبادلة صنعاء ذات المستوى من الحرص والاحترام".

وتابع: "لا أحد في هذا العالم مضطر لمعاداتنا، ومن يفعل ذلك فهو يرتكب خطًأ فادحًا بحقنا وبحق نفسه".

والسبت، أنهت الفرقاطة الألمانية هيسن "مهمتها في حماية السفن التجارية من المسلحين الحوثيين في اليمن، وغادرت البحر الأحمر"، وفق قناة دويتشه فيله الألمانية.

وبحسب القناة، كانت الفرقاطة جزءًا من مهمة أسبيدس البحرية الدفاعية للاتحاد الأوروبي وتم نشرها في البحر الأحمر في فبراير الماضي لحماية السفن التجارية من هجمات الحوثيين في اليمن.

والخميس، دعا زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، الدول الأوروبية إلى سحب قطعها الحربية من البحر الأحمر، مشددا على أنه لا خطر على الملاحة الأوروبية التي "ليست وجهتها إسرائيل".