أكد عبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، أن مبادرة خفض أسعار الخبز جاءت من المخابز والقطاع الخاص، ولم تفرض عليهم من قبل الحكومة.



وقال خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، إن شعبة المخابز والقطاع الخاص بادرا بالتحرك قبل الحكومة؛ بتقديم مبادرة خفض أسعار الخبز، والتي بدأت بلقاء وزير التموين الدكتور علي المصيلحي وختمت بلقاء رئيس الوزراء.



وتابع:«المخابز أو القطاع الخاص هو صاحب مبادة خفض أسعار الخبز، ولم تفرض علينا، المبادرة جاءت من المخابز والقطاع الخاص وليست من الحكومة، نحن من قدمنا هذه المبادرة».



وأوضح أن سبب المبادرة هو انخفاض سعر الدقيق بعدما وصل اليوم إلى 16 ألف جنيه مع توحيد سعر الصرف مقارنة بمستويات 22 ألف جنيه خلال الفترة الماضية.



وأشار إلى أنه مع تراجع أسعار القمح والدقيق، أصبح من حق المستهلك أن ينخفض سعر رغيف الخبز، كما تحمل أعباء ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية.



وأعلن «غراب» أن الأسعار الجديدة للخبز السياحي والفرنسي المقرر تطبيقها اعتبارا من الأحد: «رغيف الخبز السياحي وزن 80 جرامًا: 150 قرشا- وزن 40 جرامًا: 75 قرشا- رغيف وزن 25 جرامًا: 50 قرشا- رغيف الفينو وزن 25 جرامًا: 100 قرش- رغيف الفينو وزن 50 جرامًا: 150 قرشا».

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