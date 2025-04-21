اتحاد جدة يضرب الاتفاق بثلاثية ويعزز صدارته للدوري السعودي

عزز اتحاد جدة صدارته للدوري السعودي للمحترفين، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على الاتفاق بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الإثنين على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل، ضمن منافسات الجولة الـ29 من المسابقة.

جاءت بداية المباراة نارية، حيث افتتح فيكتور فينيسيوس التسجيل مبكرًا للاتفاق في الدقيقة 6 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الاتحاد.

لكن "العميد" لم يتأخر في الرد، ونجح دانيلو بيريرا في تعديل النتيجة سريعًا في الدقيقة 11 بعد متابعة مثالية لعرضية كريم بنزيما.

وواصل بنزيما تألقه، مضيفًا الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 35 بعدما استغل خطأ في تمرير الكرة من جانب دفاع الاتفاق، لينفرد بالمرمى ويضع الكرة بثقة في الشباك.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، سجل حسام عوار الهدف الثالث للاتحاد بتسديدة يسارية رائعة من داخل المنطقة، لينهي الفريق الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 3-1.

في الشوط الثاني، عاد الاتفاق لتقليص الفارق بعدما سجل دانيلو بيريرا هدفًا عكسيًا في مرماه برأسية خاطئة بالدقيقة 84، لتشتعل الدقائق الأخيرة من المباراة.

ورغم محاولات الاتفاق لإدراك التعادل، حافظ الاتحاد على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة تعزز موقعه في صدارة جدول الترتيب.

ورفع اتحاد جدة رصيده إلى 68 نقطة، متقدمًا بفارق 6 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني بـ62 نقطة، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 40 نقطة في المركز السابع.