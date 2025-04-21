خطيب الأقصى عن دعوات تفجير المسجد: لن نمكنهم وسنقف لهم بالمرصاد

قال الشيخ عكرمة صبري إمام وخطيب المسجد الأقصى، إنّ الدعوات التحريضية على تفجير المسجد الأقصى تعكس النوايا الإسرائيلية سابقًا ولاحقًا، والتي بدأت تتشكف حاليًّا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن هذه الدعوات التحريضية تؤكد أن التطرف بلغ مداه وأن الجماعات المتطرفة أصبحت جزءًا من الحكومة اليمينية ولها أعضاء في الكنيست.

وأوضح أن هذه الجماعات تريد أن تنفذ مخططاتها لأنها تتوهم بأن الأوضاع مواتية لهم في ذلك، وهم هكذا يحلمون ويفكرون تفكيرًا عنصريًّا انتقاميًّا، مشددًا أن الفلسطينيين سيظلون لهم بالمرصاد، وعقب: «لن نكمنهم مما ينوون القيام به».

وشدد على أن ما يحدث بمثابة إخطار للعالم العربي والإسلامي ليفيق ويدرك أن الأقصى في خطر حقيقي وأن المسجد أمانة في أعناق المسلمين، وأن الله سبحانه وتعالى سيسألهم يوم القيامة في حالة التقصير في حق القدس والأقصى.

وشدد على أنه لا يوجد ردود فعل بالمستوى المطلوب أمام ما يحدث، موضحًا أنه لو كانت هناك ضغوط على الاحتلال لما تجرأوا إلى هذه المرحلة.

ونوه بأن هذه العربدة تمثل استخفافًا لملياري مسلم في العالم، موضحًا أن المسلمين إذا كانت لهم هيبة وجرأة لما تجرأ هؤلاء المتطرفين.



وكانت مصر أعربت عن بالغ استنكارها وإدانتها للدعوات التحريضية المتطرفة من منظمات استيطانية اسرائيلية، والتي تدعو إلى تفجير المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة.

وشددت مصر على رفضها الكامل لما تعكسه تلك الدعوات من استفزاز بالغ لمشاعر المسلمين حول العالم، مؤكدة على ضرورة وقف الانتهاكات الخطيرة داخل الحرم القدسي الشريف، وتحذر من المساس بالمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية في القدس، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

ودعت المجتمع الدولي للعمل بصورة فورية لوقف للانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية، ووضع حد لتصرفاتها المنافية للقانون الدولي، وبما يمنع التدهور المتزايد لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.