شهدت ساحة مسجد العارف بالله أبو الحجاج الأقصري، اليوم الاثنين، توافدًا كبيرًا من أهالي الأقصر والزائرين من مختلف الأنحاء، احتفالًا بعيد شم النسيم، وسط أجواء احتفالية، ومظاهر اجتماعية تعكس الترابط الشعبي والمحبة بين أبناء المدينة.

ورصدت "الشروق"، امتلاء الحديقة المحيطة بساحة المسجد بالأسر والأطفال منذ الصباح الباكر، حاملين الأطعمة التقليدية الخاصة بهذه المناسبة مثل "الفسيخ والرنجة والبيض الملون"، وسط أجواء سادها الغناء الشعبي والضحكات.

وتزينت الساحة بالأعلام والزينة الملونة، فيما توافد الباعة الجائلون بعربات الحلوى والألعاب، في مشهد أعاد للأذهان أجواء الأعياد الشعبية القديمة التي تتميز بها مدينة الأقصر ذات الطابع الروحي والتراثي العريق.

كما نظم بعض الشباب عروضًا فنية تلقائية، شملت عزفًا على آلات شعبية وغناءً تراثيًا صعيديًا، جذب أنظار المارة والرواد، وشارك فيه الأطفال بحماس كبير.

وحرص العديد من المواطنين على التقاط الصور التذكارية بجوار مسجد أبو الحجاج، رمز الطابع الصوفي والتاريخي للمدينة، ما أضفى طابعًا روحانيًا خاصًا على الاحتفال.

وأعرب عدد من الأهالي عن سعادتهم بعودة أجواء شم النسيم الجماعية بعد سنوات من التباعد والقيود، مؤكدين أن هذه المناسبات تعزز روح الانتماء وتعكس عمق التقاليد الصعيدية في التواصل الاجتماعي والاحتفال المشترك.

وتأتي هذه الاحتفالات ضمن مظاهر التلاحم الشعبي التي تشهدها الأقصر في المناسبات القومية والدينية، ما يجعلها واحدة من أبرز المدن التي تحتفظ برونقها التراثي وتقاليدها الاجتماعية الأصيلة.