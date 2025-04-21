جيش الاحتلال: هاجمنا أكثر من 200 هدف في غزة خلال الـ72 ساعة الماضية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن سلاح الجو شن هجومًا على أكثر من 200 هدف في مختلف أنحاء غزة، خلال الـ72 ساعة الماضية.

وادعى في بيان عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الاثنين، أن «الأهداف تشمل مواقع إطلاق نار وقنص، ومستودعات أسلحة، ومباني يستخدمها المقاومون في الأنشطة الإرهابية».

وزعم أن قوات فرقة غزة العاملة في مخيم الشابورة وتل السلطان في رفح، دمرت خلال الأيام الأخيرة البنية التحتية لعناصر المقاومة الفلسطينية، وعثرت على مخزون من الأسلحة، بما في ذلك القنابل اليدوية والذخائر، وغيرها من المعدات العسكرية.

وأشار إلى أن قوات الفرقة 36 عثرت في منطقة رفح ومحور موراج على أسلحة، ودمرت البنى التحتية لحماس، وقضت على عدد من عناصر الحركة، وفقًا لمزاعمه.

ومنذ 18 مارس الجاري، استأنفت إسرائيل حرب الإبادة على غزة، متنصلة من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حماس استمر 58 يومًا منذ 19 يناير 2025، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

وحسب وزارة الصحة الفلسطينية، استشهد منذ 18 مارس 1827 مواطنًا وأصيب 4828 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

ويرتكب جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.