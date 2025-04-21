رئيس منظمة التجارة العالمية تحذر من مخاطر كبيرة على أفريقيا رغم تعليق الرسوم الجمركية الأمريكية

أصدرت رئيس منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا تقرير توقعات التجارة العالمية في منظمة التجارة العالمية، والذي حذر من مجموعة من المخاطر العالمية مع قيام الولايات المتحدة والصين بـ"فصل" اقتصاداتهما، خاصة على القارة الأفريقية.



وقالت أوكونجو، إن التوقف المؤقت للرسوم الجمركية من قبل الولايات المتحدة قد يخفف من انكماش التجارة الحالي، لكن مخاطر التراجع الكبيرة لا تزال قائمة، وهو ما قد يؤثر بشدة على أفريقيا.

وكانت منظمة التجارة العالمية قد أصدرت مطلع الأسبوع الجاري تقرير توقعات التجارة العالمية محذرة من المخاطر العالمية مع قيام الولايات المتحدة والصين بـ"فصل" اقتصاداتهما.



وقالت أوكونجو في مؤتمر صحفي اليوم، إن حجم التجارة العالمية للسلع من المرجح أن ينخفض بنسبة 0.2% في عام 2025 في ظل الظروف الحالية.



ومن المتوقع أن يكون التراجع في أميركا الشمالية حادا بشكل خاص، ومن المتوقع أن تنخفض صادراتها بنسبة 12.6%، في حين أشار نجوزي إلى أن بعض أفقر بلدان أفريقيا، مثل ليسوتو، سوف تتضرر بشدة.



وأوضح نجوزي "أن الانفصال بين الاقتصادين الرئيسيين الولايات المتحدة والصين يمكن أن يكون له عواقب بعيدة المدى إذا ساهم في تجزئة الاقتصاد العالمي على نطاق أوسع على أسس جيوسياسية إلى كتلتين معزولتين".



وأضافت أن فرض الرسوم الجمركية "المتبادلة" قد يؤدي إلى حالة أوسع من عدم اليقين بشأن السياسات، وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض حاد بنسبة 1.5% في التجارة العالمية للسلع ويضر بالدول الأقل نموا المعتمدة على التصدر، خاصة وأن التجارة بين أفريقيا والولايات المتحدة صغيرة نسبيًا.



وأشارت نجوزي، إلى "أن إعفاء البلدان الأقل نمواً من جميع الزيادات في التعريفات الجمركية من شأنه أن يزيد صادراتها، ويدعم نموها، ويساعد في الأساس على خلق أسواق جديدة".



وقالت إن التوقعات الاقتصادية لأفريقيا مستقرة على نطاق واسع في ظل السياسات التجارية الحالية، مع بقاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقارة دون تغيير إلى حد كبير، حتى لو أعيد فرض التعريفات الجمركية المتبادلة.

ولفتت نجوزي، إلى أن حصة واردات أفريقيا من الولايات المتحدة من إجمالي وارداتها تبلغ نحو 4.4%، مع وجود اختلافات بين البلدان، موضحة أن "بعض البلدان، مثل ليسوتو، معرضة للخطر بشكل خاص بسبب اعتمادها الكبير على صادرات المنسوجات إلى السوق الأميركية".



وحذرت أوكونجو من إمكانية أن تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية إلى جعل الكاكاو الذي تنتجه كوت ديفوار عرضة للتهريب إلى غانا المجاورة، وهي "نتيجة غير مقصودة".

وأكدت نجوزي "بحلول عام 2050، سيكون 25 في المائة من سكان العالم في أفريقيا، في حين يتم تسوية الوضع التجاري الحالي".

ودعت رئيس منظمة التجارة العالمية، وهو من أصل نيجيري، إلى إمكانية إعفاء معظم دول أفريقيا من الرسوم الجمركية، لأن هذه القارة تضم أغلب البلدان الأقل نموا.

وتضم أفريقيا 32 دولة من بين الدول الأقل نموا البالغ عددها 44 دولة، وقالت نجوزي إن القارة تحتاج إلى "مزيد من الاعتماد على الذات".



وأضافت رئيس منظمة التجارة العالمية: "لقد تغيرت البيئة الخارجية وأصبحت أكثر سلبية، فالمساعدات آخذة في النضوب، والتجارة أصبحت أكثر تسييسًا".



وتابعت نجوزي "لذلك هناك حاجة إلى التركيز على زيادة الموارد المحلية، وجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والأجنبية لتحقيق تكامل تجاري أسرع وأكبر داخل القارة، بحيث يتم رفع التجارة داخل أفريقيا إلى ما هو أبعد من 16% الحالية".