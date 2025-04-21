قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، إن "الأنشطة العسكرية (في أوكرانيا) شهدت عموما تراجعا خلال فترة الهدنة المؤقتة، وأن بلاده ترحب بذلك ومستعدة للتطلع إلى المستقبل.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين بالعاصمة موسكو، تطرق فيه إلى الهدنة المؤقتة التي أُعلنت في أوكرانيا بمناسبة عيد الفصح وانتهت اليوم عند الساعة (00:00).

وتابع قائلا: "ننظر إلى وقف إطلاق النار بإيجابية. ولهذا السبب اتخذنا هذه المبادرة. ننظر إلى أي مبادرة سلمية بإيجابية. وآمل أن ينظر إليها ممثلو كييف بإيجابية أيضا".

وأوضح بوتين أن الجانب الأوكراني لم يقبل في البداية مقترح الهدنة، مضيفا: "لكن لاحقا، يبدو أن هناك أشخاصا أكثر حكمة – وربما أجانب – أشاروا إلى أن رفض مثل هذه المبادرات يعني الخسارة بالنسبة لإدارة كييف. لذلك، وافقوا بسرعة على المبادرة".

والسبت الماضي، قالت الرئاسة الروسية (الكرملين)، إن رئيس البلاد فلاديمير بوتين تلقى تقريرًا من رئيس هيئة الأركان فاليري غيراسيموف، حول الوضع على خط التماس في أوكرانيا.

ونقل البيان عن بوتين قوله إنه "انطلاقًا من دوافع إنسانية، نعلن بدءًا من السبت الساعة 18:00 وحتى منتصف ليل الأحد/الاثنين، وقفًا لإطلاق النار بمناسبة عيد الفصح من قبل الجانب الروسي".

فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إن وقف إطلاق النار المؤقت الذي أعلنته روسيا بمناسبة عيد الفصح، تم انتهاكه مرارًا من قبل الجيش الروسي.

ومنذ 24 فبراير 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.