دوّى انفجار ضخم، مساء اليوم الأحد، في حارة المنشية بمخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي عليه لليوم الـ71 على التوالي.

وذكرت مصادر محلية لـ"وفا" أن النيران اشتعلت في أحد المنازل عقب الانفجار، أعقبها تصاعد كثيف لأعمدة الدخان، دون أن تُعرف تفاصيل الحدث حتى اللحظة، بسبب الحصار المشدد، وخلوّ المنطقة من السكان بعد تهجيرهم قسرًا من منازلهم.

وفي سياق متصل، أجبرت قوات الاحتلال، مساء اليوم، عددًا من العائلات على إخلاء منازلها شرق ضاحية ذنابة، وتحديدًا في المنطقة القريبة من جبل النصر داخل مخيم نور شمس. وشملت العائلات المتضررة: عائلة فايز الحويطي، والعطار، وسامي الزايط، والشعبان.

وفي السياق ذاته، أقدمت جرافات الاحتلال اليوم على تجريف الشوارع في منطقة جبل النصر بالمخيم، بالتزامن مع اقتحام أحد المنازل القريبة من مسجد النصر، وتفتيشه، وإخضاع سكانه للاستجواب.

وفي تطور آخر، انتشرت آليات الاحتلال وفرق المشاة في الحي الشمالي لمدينة طولكرم، وتمركزت في محيط مجمع الكراجات ودوار شويكة، حيث أوقفت الشبان، واعتدت على عدد منهم بالضرب، واعتقلت كلًا من: مجدي حسان، وإبراهيم أبو شنب، وقصي أبو شنب، وسامر علّان، قبل أن تُفرج لاحقًا عن الشابين قصي وسامر.

كما نصبت قوات الاحتلال حاجزًا عسكريًا على شارع نابلس، وتحديدًا في المنطقة المقابلة لمدخل مخيم نور شمس، حيث تم توقيف المركبات وتفتيشها ومنعها من المرور.

ويُشار إلى أن الشارع المذكور قد تم العمل على إعادة تأهيله فجر اليوم، من قبل طواقم الأشغال العامة والبلدية، بمتابعة مباشرة من محافظ طولكرم عبد الله كميل، وبالتعاون مع الارتباط الفلسطيني.