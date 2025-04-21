توريد 600 طن قمح إلى الشون والصوامع بالأقصر منذ بدء الموسم

قال الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الأقصر، إن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح المحلي منذ بدء موسم التوريد وحتى الآن، بلغ 600 طن، وذلك في إطار جهود الدولة لتأمين احتياجاتها الاستراتيجية من القمح، ودعم المخزون المحلي.

وأكد صلاح، لـ"الشروق"، أن مديرية التموين تواصل تقديم كل أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين، لضمان انتظام واستمرار عمليات التوريد دون معوقات، مشددًا على أن الأقماح المستلمة تخضع للفحص، ويتم قبول المحصول المطابق للمواصفات القانونية التي وضعتها وزارة التموين لضمان الجودة.

وأشار إلى أن من بين التيسيرات المقدمة هذا الموسم، توفير سيارات نقل مجانية لنقل القمح من الأراضي الزراعية إلى الشون والصوامع، وتسهيل إجراءات التوريد، وتقليل فترات الانتظار، بالإضافة إلى فتح نقاط تجميع جديدة بعدة مراكز لتخفيف الضغط، وصرف مستحقات المزارعين بشكل فوري، مع توزيع أكياس التعبئة مجانًا.

وفي السياق ذاته، لفت صلاح إلى أن وزارة التموين تعمل بالتعاون مع الشركة القابضة للصوامع على رفع الطاقة التخزينية بالصوامع في محافظة الأقصر، بما يضمن الحفاظ على جودة المحصول وتقليل الفاقد.

كما يجري تنسيق مستمر مع مديرية الزراعة والوحدات المحلية لتقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين طوال فترة الحصاد، بما يعزز نجاح موسم التوريد لهذا العام.