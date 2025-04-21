نائب الرئيس الأمريكي يصل الهند في زيارة تمتد لأربعة أيام

وصل نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس اليوم الاثنين إلى الهند في زيارة تمتد لأربعة أيام، في الوقت الذي تطلع فيه نيودلهي إلى تجنب التعريفات الجمركية الأمريكية والتفاوض على اتفاق تجاري ثنائي مع واشنطن.

ومن المقرر أن يلتقي فانس برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في اليوم الأول من زيارته الشخصية إلى حد كبير. ومن المتوقع أن يجري الرجلان مناقشات حول العلاقات الثنائية التي تم تحديدها في فبراير عندما التقى مودي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن.

وتعد الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري للهند، ويجري البلدان الآن مفاوضات تهدف إلى إبرام اتفاقية تجارة ثنائية هذا العام.

وحددت الدولتان هدفا طموحا يتمثل في مضاعفة التجارة الثنائية بين البلدين إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030. وإذا تحققت هذه الاتفاقية التجارية، فمن الممكن أن تعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين بشكل كبير ومن المحتمل أن تعزز أيضا العلاقات الدبلوماسية.