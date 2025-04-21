تقرير: نهائي كأس ملك إسبانيا يحدد مستقبل أنشيلوتي مع ريال مدريد

كشف تقرير إسباني أن مواجهة الكلاسيكو المقبل، بين ريال مدريد وبرشلونة تمثل فرصة أخيرة للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد.

ويلتقي ريال مع برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا يوم السبت المقبل، 26 أبريل الجاري بعد أيام قليلة من توديع بطولة دوري أبطال أوروبا بالخسارة من أرسنال الإنجليزي 3-0 ذهابًا و1-2 إيابًا.

ووفقا لشبكة «ريليفو» الإسبانية فإن إدارة ريال مدريد ترغب في الإبقاء على أنشيلوتي حتى نهاية كأس العالم للأندية، لكن هناك أصوات تشير إلى أن نهاية المدرب الإيطالي قد تأتي في الأسابيع القليلة المقبلة.

وأشارت الشبكة إلى أن نهائي الكأس أمام برشلونة سيكون حاسمًا لتوقيت رحيل أنشيلوتي، وهناك احتمال كبير أن تتم إقالة المدرب الإيطالي على الفور إذا خسر أمام البارسا.

وأوضحت أنه في حالة إقالة أنشيلوتي، سيتولى سانتياجو سولاري أو راؤول جونزاليس مسؤولية الفريق بشكل مؤقت حتى نهاية كأس العالم للأندية.

ومن المتوقع أن يصل تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن إلى ريال مدريد في يوليو، بعد انتهاء كأس العالم للأندية وفقًا للعديد من التقارير الصحفية.

وخسر ريال مدريد أمام برشلونة هذا الموسم مرتين بنتيجتين ثقيلتين (4-0) و(5-2) في الدور الأول من الليجا ونهائي السوبر على الترتيب، كما يحتل وصافة الليجا بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر، علمًا بأنهما سيلتقيان مجددًا في مايو المقبل بالدور الثاني من الليجا.