لبنان يعلن الحداد على وفاة بابا الفاتيكان لمدة 3 أيام

أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام الحداد، الرسمي على وفاة بابا الفاتيكان فرنسيس لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من تاريخه ولغاية يوم الأربعاء المقبل.

وقال بيان صادر عن الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيه، إنه ستنكس خلال فترة الحداد "الأعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة، وتعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع الحدث الجلل، على أن تتخذ الإجراءات ذاتها يوم الصلاة لراحة نفس قداسته وتشييعه".

ونعى رئيس مجلس النواب نبيه بري، في بيان، البابا فرنسيس قائلاً "في لحظة الإنسانية فيها بأمس الحاجة إلى الكلمة التي تجمع ، نفقد قامة ما نطقت إلا بالحق".

وأضاف "نفقد الإنسان القسيس، الراهب الزاهد المتعبد ، الذي طلّق الألقاب وارتقى بالرسالة السماوية إرتقاء يسوعياً ، بأن لا تساوي بين حب الله وكره الإنسان".

وقال " باسمي وباسم المجلس النيابي أتقدم من اللبنانيين عامة وأبناء الكنيسة الكاثوليكية في لبنان والعالم ومن مجمع الكرادلة في حاضرة الفاتيكان بخالص العزاء".