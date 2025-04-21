اندلاع نيران في جبل من الخردة بمدينة ألمانية

اندلعت نيران في جبل من الخردة على مساحة تبلغ نحو 10 آلاف متر مربع وارتفاع 15 مترا في مدينة إيسن الألمانية.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين إن عملية إطفاء واسعة النطاق تجرى الآن، مضيفا أنه ليس من المتوقع أن تنتهي عملية الإطفاء قريبا، مشيرا إلى أن إدارة الإطفاء تلقت أولى مكالمات الاستغاثة في حدود الساعة الواحدة صباحا (التوقيت المحلي).

وذكر المتحدث أن مشغل ساحة الخردة يساعد قوات الإطفاء في إخماد الحريق، حيث أتاح استخدام حفارات ورافعات لإبعاد الخردة عن بعضها البعض لتسهيل إطفاء الحريق.

وتظهر الصور نيران عالية ودخان كثيف في موقع الحريق.

وأوصت السلطات سكان حي ألتنيسن الذي وقع فيه الحريق بإبقاء النوافذ والأبواب مغلقة. وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء إن وكالة البيئة الحكومية موجودة في الموقع لقياس الملوثات. ولم تتضح بعد نتائج القياسات. وقالت الشرطة أيضا إنها قامت بإغلاق الشوارع المجاورة لموقع الحريق.

كما استعانت إدارة الإطفاء بقارب يحتوي على مضخة قوية، والذي يقوم بضخ مياه من قناة "راين-هيرنه" عبر خراطيم لمسافة تبلغ نحو 1500 متر.