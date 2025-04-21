«القاهرة والناس» تواكب قمة صوت مصر بتغطية خاصة عبر برنامج KWN Trending

القاهرة والناس تعرض تغطية خاصة لقمة صوت مصر عبر "KWN Trending" مع سعيد جميل

تقدم قناة "القاهرة والناس" تغطية حصرية لفعاليات الدورة التاسعة من قمة "صوت مصر"، وذلك من خلال برنامج "KWN Trending" الذي يقدمه الإعلامي سعيد جميل.

وتُعرض التغطية الخاصة عبر حلقتين متتاليتين يومي الخميس والجمعة، الموافقين 24 و25 أبريل، في تمام الساعة العاشرة مساءً، حيث تسلط الحلقات الضوء على كواليس وأبرز محاور القمة، التي تجمع نخبة من صناع القرار والمتخصصين في الإعلام والاقتصاد وريادة الأعمال.

ويستضيف البرنامج خلال هذه التغطية نخبة من الأسماء البارزة، من بينهم طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعمرو منسي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ievents، إضافة إلى عدد من المسوقين وخبراء السياحة، في حوار موسع حول مستقبل مصر الترويجي والاستثماري على المستويين المحلي والدولي.



انطلقت يوم الثلاثاء، الموافق 8 أبريل 2025، فعاليات النسخة التاسعة من قمة "صوت مصر – Narrative Summit 2025"، أول منتدى دولي للعلاقات العامة تنظمه مصر، والذي يُعقد هذا العام بمدينة سوماباي على ساحل البحر الأحمر.

وشهدت القمة حضوراً رفيع المستوى بمشاركة عدد من الوزراء، من بينهم وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، الشباب والرياضة، الاستثمار والسياحة، بالإضافة إلى محافظ البحر الأحمر، إلى جانب مشاركة واسعة من قيادات القطاع الخاص وخبراء الاقتصاد والإعلام وكبار رجال الأعمال المصريين والدوليين.

وجاءت فعاليات القمة هذا العام تحت شعار "فرص واعدة لمستقبل مشرق"، حيث ركزت المناقشات على ثلاثة محاور رئيسية: السياحة، الاستثمار، والرياضة، في مسعى لتسليط الضوء على الإمكانات الاقتصادية الكبرى التي تزخر بها مصر في هذه القطاعات الحيوية، وتعزيز سُبل جذب الاستثمارات الأجنبية ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

يُذكر أن قمة "صوت مصر" تعد واحدة من أبرز المنصات التي تجمع الخبراء وقادة الفكر وصناع القرار لطرح رؤى مبتكرة حول تعزيز الصورة الذهنية لمصر وإبراز قدراتها الاقتصادية والسياحية أمام العالم.