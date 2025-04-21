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اجتمع 200 من رؤساء نقابات من 41 دولة أمام ممثلية الأمم المتحدة في تركيا بأنقرة، الاثنين، على هامش "المؤتمر الدولي بشأن العمل والرقمنة والعدالة الاجتماعية"، احتجاجا على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وأفاد مراسل الأناضول بأن المشاركين في الاحتجاج رفعوا لافتات كتب عليها "لا للحرب"، "فلسطين حرة" و"17954 طفلا و12365 امرأة قُتلوا".

وفي كلمته، قال رئيس نقابة "مأمور سن" العمالية التركية علي يالتشين إن الهجمات الإسرائيلية المستمرة في غزة منذ 18 شهرا هي إبادة جماعية.

وأردف يالتشين: "إسرائيل تنتهك القانون الدولي وقانون الحرب وأبسط حقوق الإنسان بلا هوادة. آلاف الأطفال والنساء والمدنيين يُقتلون بلا رحمة في المستشفيات والمدارس ومخيمات اللاجئين والخيام".

وأضاف: "حوالي 70 بالمئة من القتلى نساء وأطفال. وما زالت آلاف الجثث تنتظر انتشالها من تحت أنقاض المباني المنهارة".

وأوضح أن سياسة التدمير التي تنفذها إسرائيل في غزة ليس فقط بالقنابل ولكن أيضا من خلال حظر الغذاء والدواء.

وأكد أن ازدواجية معايير المجتمع الدولي أمر غير مقبول، مناشدا الأمم المتحدة وقف مجازر إسرائيل فورا.

وفي نهاية الاحتجاج، تم وضع إكليل من الزهور أمام مقر ممثلية الأمم المتحدة في تركيا تخليدا لذكرى الذين فقدوا أرواحهم في غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.