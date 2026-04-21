ترامب يعلن مناقشة اتفاق لمبادلة العملات مع الإمارات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تجري دراسة توقيع اتفاق لمبادلة العملات مع الإمارات العربية المتحدة، في ظل إشارات إماراتية إلى احتمال طلب الحصول على مساعدات مالية لمواجهة تداعيات الحرب مع إيران.

وفي مقابلة مع قناة "سي.إن.بي.سي" التلفزيونية الأمريكية، قال ترامب، ردا على سؤال عما إذا كانت الإدارة الأمريكية تدرس توقيع اتفاق مبادلة عملات مع الإمارات العربية المتحدة: "نعم نفعل ذلك.. لقد كانت (الإمارات) دولة جيدة وحليفا جيدا لنا.. وكما تعلمون، هذه أوقات استثنائية".

ويأتي ذلك في حين ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الإمارات العربية المتحدة استفسرت عن السبل المحتملة للحصول على دعم مالي من الولايات المتحدة، بما في ذلك مبادلة العملات، في حال تفاقمت تداعيات الحرب.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء، إلى أن قيام إيران بإغلاق مضيق هرمز منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضدها في 28 فبراير؛ أدى إلى توقف تصدير دول الخليج العربي بما في ذلك الإمارات لإنتاجها من النفط والغاز الطبيعي وغيرهما من السلع التي تصدرها هذه الدول بما فيها الألومنيوم والأسمدة.

كما هاجمت إيران منشآت البنية التحتية لقطاع النفط في دول الخليج.

وأضاف ترامب، أنه فوجئ بإشارة الإمارات إلى إمكانية طلب الدعم الخارجي "لأنهم أغنياء بالفعل.. إنهم جيدون للغاية لهذه الدولة، لذا نعم يمكن أن نساعدهم، سأفعل ذلك".

ويأتي ذلك في حين أشار كيفين هاسيت مدير المجلس الاقتصادي القومي التابع للبيت الأبيض أمس إلى أن الولايات المتحدة منفتحة على فكرة مساعدة الإمارات، مضيفا أنه لا يعتقد أنها ستحتاج إلى ذلك في نهاية الأمر.