رويترز عن الحرس الثوري الإيراني: دول الخليج قد تودّع إنتاج النفط

أصدرت الحرس الثوري الإيراني، تحذيرا لدول الخليج على وقع مخاوف من تجدد الحرب في المنطقة.

ونقلت وكالة رويترز عن قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني تحذيره لدول الخليج العربية من استخدام ما سماها"منشآت العدو" لشن هجمات على إيران.

وقال قائد القوات الجو فضائية إنه حال حدوث ذلك ستضطر دول الخليج إلى "توديع إنتاج النفط".

وتسود حالة من الترقب بشأن قرب انتهاء هدنة وقف إطلاق النار، وسط مخاوف من تجدد الحرب مع عدم انعقاد مفاوضات إسلام آباد.

وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي أن وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، والذي دخل حيز التنفيذ منذ 8 أبريل، سينتهي الساعة 3,30 فجر الأربعاء بتوقيت طهران (منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء بتوقيت القاهرة).

وكان من المتوقع أن تنتهي الهدنة خلال ليل الثلاثاء، غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في تصريحات لوكالة "بلومبرج" إنها قد تنتهي بعد يوم، أي مساء الأربعاء بتوقيت واشنطن.