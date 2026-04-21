قطر: ندعم تمديد هدنة طهران وواشنطن إن لم تصل المفاوضات لاتفاق

أكدت قطر، الثلاثاء، دعمها تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، حال عدم التوصل لاتفاق بينهما ضمن المفاوضات التي ترعاها باكستان.

جاء بحسب ما ذكره متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحفي بالعاصمة الدوحة، مع اقتراب هدنة الأسبوعين التي بدأت في 8 أبريل الجاري من الانتهاء.

وقال الأنصاري: "إذا لم يتم التوصل لاتفاق في مفاوضات (العاصمة الباكستانية) إسلام آباد، ندعم تمديد وقف إطلاق النار لحين التوصل لحل سلمي".

وأضاف: "ليس من مصلحة أحد العودة للأعمال العدائية، لأن ذلك سيخنق الاقتصاد الدولي".

وبشأن موقف بلاده، قال الأنصاري إن قطر "لديها اتصالات مع أطراف عديدة، ونستمر في دعم جهود باكستان، ولا نريد التحدث عن فشل المفاوضات".

وأشار إلى أن بلاده "تراقب الوضع"، نافيا أن تكون دول الخليج مستبعدة من التطورات الحالية في المنطقة، ومؤكدا أنها على اتصال شبه يومي مع كل الأطراف، باعتبارها "متضررة من الحرب".

وتعرضت قطر ودول عربية أخرى لهجمات إيرانية في سياق رد طهران العسكري على العدوان الإسرائيلي والأمريكي، بينما استهدفت بعض تلك الهجمات منشآت مدنية، وهو ما أدانته تلك الدول وطالبت بوقفه.

الأنصاري شدد على أن استمرار إغلاق مضيق هرمز "جعل الأزمة عالمية، ونسعى مع جميع الشركاء إلى إعادة فتحه".

والسبت، أعلن جيش الاحتلال الإيراني إعادة إغلاق مضيق هرمز، ردا على الحصار البحري الأمريكي على البلاد، وفق بيان لقيادة مقر خاتم الأنبياء المركزية، الوحدة التابعة للقوات المسلحة الإيرانية التي تتولى العمليات الحربية.

وكانت إيران أعلنت إغلاق المضيق أول مرة في 2 مارس الماضي، قبل أن تعلن فتحه مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فجر 8 أبريل الجاري، لمدة أسبوعين.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير الماضي، خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، ​​​​​​​قبل بدء هدنة الأسبوعين بوساطة باكستانية، على أمل إبرام اتفاق ينهي الحرب.

والأحد، أفاد مسئولون في الحكومة الباكستانية للأناضول، بهبوط طائرتين في العاصمة إسلام آباد تقلان "الوفد التمهيدي" قادما من واشنطن للمشاركة في الجولة الثانية من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.