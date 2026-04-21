بانكوك تشغل المئات من مراكز التبريد المجانية لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

تعيش مناطق شاسعة في تايلاند موجة حرّ قاسية منذ 3 أسابيع، حيث تجاوزت مؤشرات درجات الحرارة في بعض المناطق أكثر من 50 درجة مئوية، وكانت العاصمة بانكوك من بين أكثر المناطق تضرراً.

وللتخفيف من وطأة الجو الحار الذي يصعُب معه البقاء في العراء، لجأت سلطات المدينة إلى تجهيز أكثر من 300 مركز تبريد مجاني.

وتُظهر بيانات إدارة العاصمة أن مؤشر الحرارة -الذي يدمج بين درجة الحرارة ونسبة الرطوبة- ظل منذ الأول من أبريل الجاري في نطاق حرج يتراوح بين 42 درجة وقرابة 52 درجة مئوية.

ورغم أنه من المعروف تقليديا عن شهر أبريل أنه أشد شهور العام حرارة في تايلاند، شهدت درجات الحرارة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في غضون السنوات الأخيرة.

وحذرت السلطات التايلاندية من أن البقاء طويلاً تحت أشعة الشمس في هذه الأجواء يشكّل خطراً حقيقياً على الصحة.

ونصحت السكان بتفادي التعرّض المباشر لها، ومراقبة الأعراض المرتبطة بالإجهاد الحراري كالدوار والإرهاق والتشنّجات العضلية، وخصوصاً في ساعات الظهيرة وما بعد الظهر.

وتضم شبكة مراكز التبريد مئات الأماكن المزوّدة بتكييف الهواء، مثل المكتبات والمراكز الصحية والمدارس والمباني الحكومية، إضافة إلى مساحات مظلّلة في الهواء الطلق.

وبحسب صحيفة "بانكوك بوست"، لقيَت المبادرة إقبالاً كثيفاً، إذ توافد عشرات الآلاف من الأشخاص على هذه المراكز خلال الأسابيع الأولى.

ولا يقتصر استخدام هذه الأماكن على التبريد فقط، بل يقصدها كثيرون للراحة أو العمل أو الدراسة، بينما يميل السيّاح والفئات الأكثر يسراً إلى اللجوء إلى الأماكن المكيّفة الأخرى كالمطاعم ومراكز التسوق.