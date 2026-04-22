كوكا يعود لحسابات توروب بعد إصابة بلعمري

عاد أحمد نبيل كوكا، لاعب النادي الأهلي لحسابات ييس توروب، المدير الفني للفريق، بعد إصابة يوسف بلعمري، الظهير الأيسر للأحمر.

وكان النادي الأهلي قد أعلن إصابة يوسف بلعمري بتمزق في العضلة الخلفية، حيث تأكد عدم لحاق اللاعب، بالمباريات المقبلة في الموسم الجاري، وتحديدًا أمام الزمالك، وبيراميدز.

واستقر توروب بشكل مبدئي على إعادة أحمد نبيل كوكا لشغل مركز الظهير الأيسر من جديد، خلال الفترة المقبلة، في ظل صعوبة لحاق يوسف بلعمري بالمباريات القادمة للأحمر، في بطولة الدوري الممتاز.

وقام المدرب الدنماركي، ييس توروب بإشراك أحمد نبيل كوكا في الشوط الأول من مباراة الأهلي الودية أمام زد، قبل أن يشارك محمد شكري في الشوط الثاني.

وكان كوكا أحد العناصر الأساسية في تشكيل الأهلي، منذ بداية الموسم الجاري، خصوصًا في مركز الظهير الأيسر، قبل تعاقد الأحمر مع المغربي، يوسف بلعمري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويواجه النادي الأهلي فريق بيراميدز يوم الإثنين المقبل، على ملعب الدفاع الجوي، لحساب منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الثانية للدوري الممتاز، قبل أن يواجه الزمالك، يوم 1 مايو المقبل، على استاد القاهرة، في الجولة الخامسة.