الغموض يكتنف محادثات واشنطن وطهران مع اقتراب انتهاء الهدنة

تزايد الغموض اليوم الثلاثاء بشأن احتمال عقد جولة ثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، بعد أن قال كبير المفاوضين الإيرانيين إن إيران لن تتفاوض في ظل التهديدات، في وقت قدم فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسائل متباينة بشأن مسار الحرب مع إيران، مؤكدا أنه ليس في عجلة من أمره لإنهاء الصراع.

وكتب رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف في منشور على منصة "إكس" صباح الثلاثاء: "لا نقبل التفاوض تحت وطأة التهديدات"، مضيفا أن الجمهورية الإسلامية كانت تستعد "لكشف أوراق جديدة في ساحة المعركة".

وأشار ترامب إلى أنه لا يزال يعتزم إرسال وفده التفاوضي، بقيادة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد لإجراء محادثات، رغم إصرار إيران على عدم المشاركة ما لم يخفف الرئيس الأمريكي من مطالبه. وأضاف ترامب أنه "من غير المرجح للغاية" تجديد وقف إطلاق النار قبل انتهائه يوم غد الأربعاء.

ومنذ اندلاع الحرب، قُتل ما لا يقل عن 3375 شخصا في إيران وأكثر من 2290 في لبنان. كما قتل 23 شخصا في إسرائيل وأكثر من عشرة في دول خليجية عربية. وتشير الأرقام أيضا إلى مقتل 15 جنديا إسرائيليا في لبنان و13 من أفراد القوات الأمريكية في أنحاء مختلفة من المنطقة.