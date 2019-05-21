فصائل المعارضة تكسر خطوط دفاع القوات السورية في بلدة كفرنبودة

كسرت فصائل المعارضة خطوط دفاع القوات الحكومية الأولى في بلدة كفرنبودة بريف حماة الشمالي الغربي اليوم الثلاثاء.

وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحريرالمعارضة لوكالة الأنباء الألمانية(د ب أ) "سقط قتلى وجرحى من عناصر القوات الحكومية في انفجار سيارة مفخخة في موقع للقوات الحكومية السورية على أطراف بلدة كفرنبودة تبعها هجوم واسع من مقاتلي المعارضة وسط انهيار كبير في خطوط دفاع القوات الحكومية وتجري الآن معارك عنيفة على أطراف البلدة، وسط قصف جوي من الطيران الحربي الروسي شمال البلدة".

وأضاف القائد العسكري "استهدف فوج المدفعية في قوات الجبهة الوطنية للتحرير بعشرات الصواريخ من نوع الفيل وكذلك المدفعية الثقيلة مواقع القوات الحكومية المتواجدة في داخل البلدة ما دفع العشرات من عناصر القوات الحكومية إلى الهروب من كفرنبودة".

من جهة أخرى، قال قائد بالقوات الحكومية السورية لـ(د ب أ)"تصدت قوات الجيش السوري والقوات الموالية له لهجوم واسع شنته فصائل المعارضة على كفر نبودة، وسقط عشرات القتلى والجرحى من عناصر المجموعات المسلحة، كما دمر سلاح الطيران عدد من الآليات التي تحمل أسلحة متوسطة وقتل من كان بداخلها، كما دمر الجيش السوري عربة (بي إم بي) مفخخة يقودها انتحاري من جبهة النصرة قبل وصولها إلى بلدة كفرنبودة".

ومن جانبه، أكد مصدر في الجبهة الساحلية التابعة للجيش السوري الحر المعارض " قصف مقاتلي الجبهة الساحلية بصواريخ من نوع جراد مطار أسطامو العسكري بريف اللاذقية".

كانت قوات المعارضة قد أرسلت خلال الأيام الماضية المئات من المقاتلين من جبهات ريف حلب وإدلب إلى ريف حماة لشن هجوم كبير لاستعادة المناطق التي خسرتها خلال الأسابيع الماضية.