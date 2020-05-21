هل على من لم يصم رمضان كفارة؟ الإفتاء تُجيب

أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، على سؤال مفاده: «هل على من لم يصم رمضان كفارة؟».

وقال «عاشور» خلال تصريحات لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الأربعاء، إن صوم رمضان أحد أركان الإسلام وفريضة، مستشهدّا بالآيات القرآنية: «ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون»، «أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون».

وأضاف: «إذا كنت قادرًا، يعني لم تكن مريضًا أو صاحب عذر أو سفر يجب عليك الصيام»، مشيرًا إلى أن حكم من لم يصم، أن يستغفر الله كثيرًا؛ لأن الذي يفطر بلا عذر كما قال النبي لم يقض عنه صيام الدهر».

وأوضح أن من يُفطر ليس عليه كفارة، منوهًا بأن عليه أن يقضي صيام هذا الشهر مرة ثانية، ويتوب إلى الله، ويخرج صدقات، عسى الله أن يتوب عنه، على حد تعبيره.