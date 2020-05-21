موسكو وأنقرة تؤكدان على أهمية وقف القتال واستئناف العملية السياسية في ليبيا

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو محادثات هاتفية تصدرها الملف الليبي.

وذكرت الخارجية الروسية، في بيان أصدرته اليوم الخميس، أن المحادثات الهاتفية التي جرت أمس، جاءت تطويرا للاتصال الذي جرى بين رئيسي الدولتين، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، في 18 مايو الجاري، مشيرة إلى أن لافروف وتشاووش أوغلو تبادلا بالتفصيل مواقف موسكو وأنقرة بشأن مستجدات الوضع في ليبيا.

وتابع البيان أنه "تم التأكيد على أهمية الوقف الفوري للعمليات القتالية واستئناف العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، بالمشاركة الضرورية للأطراف الليبية، بهدف تسوية الأزمة بناء على أساس مخرجات مؤتمر برلين التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي في قرار له".

كما تطرق الوزيران إلى الملف السوري، حيث أعربا، حسب البيان الروسي، عن سعي دولتيهما إلى مواصلة تعزيز التعاون بما يخدم التسوية المتكاملة للأزمة السورية.

ولفت البيان إلى أن لافروف وتشاووش أوغلو أكدا التزام دولتيهما بالاتفاقات المبرمة بين قادة روسيا وتركيا وإيران كدول ضامنة في مفاوضات أستانا الخاصة بالتسوية السورية، مشدديْن على أهمية تحضير قمة جديدة لـ"ثلاثية أستانا" من المقرر عقدها في طهران.