عرضت فضائية «MBC مصر» مقطع فيديو يرصد رقص كل من الفنان محيي إسماعيل وفيفي عبده بعد انتهاء مقلب برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر الفضائية خلال شهر رمضان.

وحلت الفنانة فيفي عبده، ضيفة على الحلقة الثانية عشر من البرنامج انهالت فيها بالضرب على «جلال» بعد انتهاء المقلب، ثم تصالحت معه بعد ذلك.

أمام الفنان محيي إسماعيل فقد حل ضيفًا على الحلقة الـ27 من البرنامج، وقبل بدء فقرات البرنامج، وجه حديثه لخبيرة الماكياج وهو ينظر للمرآة قائلًا: «كبرت قوي، كبرت بس عقلت».

ويقوم برنامج رامز جلال هذا العام، على فكرة استدراج الضحايا لاستضافتهم في برنامج بعنوان «الحقيقة»، من تقديم الإعلامية أروى، ليظهر بعد ذلك رامز بشكل مفاجئ، ويبدأ في تعذيب وإذلال الضحية، من خلال وسائل مختلفة.

واشتهر رامز جلال بتقديم برامج المقالب في رمضان منذ عام 2011، حيث قدم في السابق برامج: «رامز قلب الأسد»، و«رامز ثعلب الصحراء»، و«رامز عنخ آمون»، و«رامز قرش البحر»، و«رامز واكل الجو»، و«رامز بيلعب بالنار»، و«رامز تحت الأرض»، و«رامز تحت الصفر».