رئيس وزراء كندا يعرض المساعدة الفدرالية على المقاطعات لزيادة قدرات اختبار كورونا

قال رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم الخميس، إن الحكومة الفيدرالية على استعداد لمساعدة المقاطعات والأقاليم على زيادة قدراتها على الاختبار وتتبع الاتصال، وهما عاملان ينظر إليهما على أنهما حيويان لمواجهة تفشي جائحة "كوفيد-19" في كندا.

ومن المتوقع أن يهيمن الموضوع على المكالمة الأسبوعية لرؤساء وزراء المقاطعات مع ترودو في وقت لاحق هذا المساء.

وقال ترودو - في مؤتمره الصحفي اليومي - "رأينا بالفعل تصاعدا كبيرا في الاختبارات في أماكن مثل أونتاريو وكيبيك ، حيث هناك حاجة لمزيد من الاختبارات. في الأسبوع الماضي مع رؤساء الوزراء، عرضت هذا العرض، الذي يمكن للحكومة الفيدرالية أن تقدمه".

وأضاف "سنستمر في مناقشة هذا الأمر الليلة ، ونتحدث بدقة حول كيف يمكننا توسيع نطاق الاختبار على الفور في الأماكن حيث يكون ذلك ضروريا ، كما هو الحال في أونتاريو وكيبيك"، مشددا على أن أوتاوا مستعدة لتعزيز الدعم المالي لبدء الاختبارات.