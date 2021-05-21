البدء باستخدام شهادات الاتحاد الأوروبي للقاح المضاد لكورونا لتخفيف إجراءات السفر مطلع يوليو

قال مفوض العدل الأوروبي ديدييه ريندرز، اليوم الجمعة، إن شهادة الاتحاد الأوروبي للقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ستكون قيد التشغيل بحلول أول يوليو المقبل، مشيدا بالاتفاق الذي تم التوصل له حديثا بشأن الخطة ووصفه بأنه "خبر سار لجميع المواطنين الأوروبيين".



وأضاف المفوض إنه مع ذلك، ستكون هناك فترة انتقالية مدتها ستة أسابيع للدول الأعضاء التي تحتاج إلى مزيد من الوقت . وسيغطي هذا معظم ذروة موسم السياحة في شهري يوليو وأغسطس المقبلين.



وقال ريندرز للصحفيين في بروكسل إن الخطة ستسمح لمواطني الاتحاد الأوروبي "بالتنقل بحرية أكبر داخل دول التكتل في أمان صحي تام " وستدعم القطاعات الاقتصادية المعتمدة على حرية التنقل.



واتفق مفاوضون من الدول الأعضاء بالتكتل والبرلمان الأوروبى والمفوضية الأوروبية على تفاصيل الوثيقة مساء أمس الخميس.



وستكون هناك ثلاثة أنواع من الشهادات متاحة مجانا ورقيا أو رقميا؛ الأولى تشهد بالتطعيم بلقاح وافق عليه الاتحاد الأوروبي، والثانية تظهر نتائج الاختبار السلبي والثالثة للمتعافين من مرض كوفيد-19.



وبمجرد تنفيذ الخطة بالكامل، يتعين على الدول الأعضاء من حيث المبدأ الامتناع عن فرض أي قيود إضافية على السفر مثل متطلبات الحجر الصحي أو إجراء اختبارات إضافية على حاملي الشهادات.



وتنطبق هذه التسهيلات حاليا على العديد من الرحلات داخل التكتل.