العراق: الدعم من الجانب الأمريكي سيقتصر مستقبلا على التدريب

أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي حسين علاوي، اليوم الجمعة، أن الدعم من الجانب الأمريكي سيقتصر مستقبلا على التدريب.

وقال علاوي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "اللجنة الفنية ستعمل وفقا لنتائج الحوار الاستراتيجي في مرحلته الثالثة والذي ذهب إلى تخفيض عدد المستشارين وعدم وجود قوات قتالية في العراق".

وفي وقت سابق، اتفق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث مكينزي، على عقد الجلسة الأولى للجنة الفنية المتخصصة، وذلك لوضع آليات تطبيق مخرجات الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان أن "الكاظمي استقبل مكينزي اليوم، وجرى خلال اللقاء التباحث في العلاقة بين العراق وكل من الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي، حيث تدارس الجانبان تطورات الأوضاع الميدانية والتنسيق المشترك في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، لا سيما في ضوء التنامي الكبير في قدرات القوات العراقية".