 زلزال بقوة 5 درجات يضرب محافظة بوشهر جنوبي إيران - بوابة الشروق
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زلزال بقوة 5 درجات يضرب محافظة بوشهر جنوبي إيران

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 21 مايو 2021 - 4:00 م | آخر تحديث: الجمعة 21 مايو 2021 - 4:00 م

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر عصر اليوم الجمعة، ميناء كناوة بمحافظة بوشهر جنوبي إيران.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران بأن الزلزال وقع في الساعة 22ر16 بالتوقيت المحلي، على عمق 8 كيلومترات تحت سطح الأرض، وفقا ما أوردته وكالة أنباء فارس الإيرانية.
ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

وضرب زلزال بقوة 5ر5 درجات على مقياس ريختر في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين الماضي، مدينة سنخواست بمحافظة خراسان الشمالية، شمال شرقي إيران.

وأسفر الزلزال عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح ،فضلا عن إلحاق أضرار بعدد من الأبنية.

وتتعرض إيران لزلازل متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية.

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