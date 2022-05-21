خبيرة في الصحة بماليزيا تنصح الراغبين في السفر للخارج بتلقي لقاح الجدري المائي

نصحت خبيرة في مجال الصحة العامة بماليزيا المواطنين، الذين يعتزمون السفر للدول التي سجلت حالات إصابة بفيروس جدري القرود، بضرورة حصولهم مسبقا على اللقاح الموجود حاليا فى العالم والمضاد لمرض الجديرى المائى وذلك لوقاية أنفسهم، وذلك حسبما أفادت صحيفة "ذا نيوستريتس تايمز الماليزية" اليوم السبت.



وقالت الدكتورة مالينا عثمان، الأستاذة بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة بوترا الماليزية، إنه يتعين على وزارة الصحة إصدار إرشادات لمن يرغبون في السفر إلى تلك الدول والمقاصد كإجراء احترازي لمنع انتشار المرض في ماليزيا.



وأضافت الدكتورة مالينا عثمان: "توصي إرشادات منظمة الصحة العالمية بالحصول على اللقاح الحالى المضاد للجديري المائى والذي يُقال إنه فعال بنسبة 85 في المئة ضد فيروس جدري القرود. ومع ذلك، لست متأكدة ما إذا كان هذا اللقاح متاحا في العيادات الحكومية ...يوجد أيضا لقاح جدري القرود لكنني لست متأكدة مما إذا كان لدينا في السوق الماليزي".



وتابعت الخبيرة الماليزية قائلة إن الحكومة الماليزية بحاجة إلى تكثيف الرقابة على حدود البلاد، بما في ذلك مراقبة دخول الأشخاص القادمين من الدول المتضررة من تفشي فيروس جدري القرود.



واختتمت الأستاذة في كلية الطلب بجامعة بوترا الماليزية تصريحاتها بالقول إن وزارة الصحة ستصدر إرشادات بشأن التعامل مع أعراض جدري القرود التي تشبه أعراض الجديري المائى ، والتي ستشمل فرض الحجر الصحي خلال فترة معينة لمنع انتقال العدوى محليا.