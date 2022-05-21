النقض تؤجل طعون 58 متهما في قضية أحداث شرطة العدوة لـ7 يونيو

قررت محكمة النقض تأجيل طعون 58 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث شرطة العدوة بمحافظة المنيا لـ7 يونيو المقبل.

وكانت محكمة جنايات المنيا أصدرت ضد المتهمين المتورطين باقتحام وحرق مركز شرطة العدوة شمال المنيا أحكاما بالسجن، تتراوح ما بين 3 – 15 عاما.

وتعود أحداث الواقعة إلى 14 أغسطس 2013، حيث تلقت النيابة العامة إخطارًا بوقوع تجمهر بين العديد من الأشخاص أمام مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، وأنهم تمكنوا من اقتحامه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء، وقتل إثنين من أفراد الشرطة عمدا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل عدد آخر من رجال الشرطة.

وتضمنت الاتهامات، تخريب مركز الشرطة وإشعال النيران فيه، وفي سيارات ومركبات ومعدات الشرطة، وإتلاف الدفاتر والسجلات الرسمية، وتمكين 31 متهما من المحبوسين داخله من الهرب، وسرقة جميع الأسلحة والمضبوطات.