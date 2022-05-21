محافظ الإسكندرية: شاطئ الأنفوشي المجاني يستقبل أول فوج من ذوي الهمم

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن شاطئ الأنفوشي المجاني يستقبل أول فوج من أفواج الجمعيات التي ترعى ذوي الهمم، مؤكدا مراعاة أبنائنا من ذوي الهمم على الشواطئ وتوفير كافة سبل الراحة والرفاهية لهم على الشواطئ، والسماح بدخول أبنائنا من ذوي الهمم بالمجان لكافة شواطئ المحافظة، وتحت إشراف الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

وأضاف الشريف، في بيان اليوم السبت، أن ذلك جاء مراعاة لأبنائنا من ذوي الهمم ولدمجهم في المجتمع ومحاولة لتوفير كافة احتياجاتهم، حيث تم تطوير رامب نزول البحر المخصص لهم بشاطئ المندرة المجاني؛ ليستوعب أكبر عدد منهم مع تزويده برشاشات مياه تضفي جوا من البهجة والفرحة عليهم، بالإضافة لتخصيص دورات مياه مجهزة لهم؛ مؤكدا أن شواطئ الإسكندرية ترحب باستقبال كافة الجمعيات التي ترعي ذوي القدرات الخاصة والمسنين والأيتام وغيرهم في محاولة للترفيه عنهم.

ومن ناحيته، أوضح رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اللواء جمال رشاد أن شاطئ الأنفوشي المجاني استقبل اليوم أول فوج من ذوي الهمم من جمعية "أم الرحمة"، وضم الفوج ٣٠ فرد من أبنائنا من ذوي الهمم والذين أبدوا فرحتهم الشديدة بنظافة رمال الشاطئ وجمال مياه البحر، كما أثنوا على حفاوة واستقبال مسئولي الشاطئ لهم ومساعدتهم في الوصول لمياه البحر.

وأشار رشاد أن شاطئ الأنفوشي المجاني يعد ثان شواطئ الإسكندرية التي تفتح أبوابها وتقدم خدماتها للرواد بالمجان بعد نجاح تجربة شاطئ المندرة المجاني، والذي تم تشغيله العام الماضي، لافتا إلى تجهيز الشاطئ بمشاية من بوابة الشاطئ وحتى مياه البحر وبطول نحو المائة متر والتي ساعدت ذوي الهمم وكبار السن في الوصول إلى مياه البحر؛ نتيجة لما يتمتع به الشاطئ من عمق المساحة الرملية.