هيونداي تعتزم بناء مصنع للسيارات الكهربائية والبطاريات بولاية جورجيا الأمريكية

قالت مجموعة "هيونداي موتور جروب" الكورية الجنوبية للسيارات، اليوم السبت، إنها ستستثمر 5.54 مليار دولار لبناء مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات في ولاية جورجيا الأمريكية؛ لتعزيز تقدمها في مجال السيارات الكهربائية في أهم سوق للسيارات في العالم.

ويأتي هذا الإعلان أثناء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لكوريا الجنوبية في إطار أول جولة له إلى آسيا وسط توترات مع الصين واستفزازات مستمرة من كوريا الشمالية.

وقالت ولاية جورجيا الأمريكية في بيان، إن "هيونداي موتور جروب" تخطط للبدء في بناء المصنع الذي سينتج 300 ألف سيارة وبطارية في العام في شهر يناير 2023 وبدء الإنتاج في النصف الأول من عام 2025.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن المجموعة قولها، إنها اختارت ولاية جورجيا بسبب سرعة الوصول إلى الأسواق وقوة العمل والقدرة على الوفاء بمعايير الشركة بشأن حياد الكربون.