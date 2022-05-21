الأهلي يستعيد الانتصارات المحلية بريمونتادا أمام إنبي

حول فريق الأهلي تأخره لفوز أمام إنبي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب المقاولون العرب، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشر للدوري الممتاز.

جاء الشوط الأول سريعًا وقويًّا وحافلًا بالفرص التهديفية من لاعبي الأهلي لهز الشباك وإحكام قبضتهم على المباراة، ولاحت أمام الفريق أكثر من فرصة للتسجيل كان أقربها فرصة صلاح محسن في الدقيقة 30، لكنه سدد فوق العارضة.

أما فريق إنبي فاعتمد على دفاع المنطقة مع بعض المناوشات الهجومية من المرتدات السريعة التي لم تشكل خطورة على مرمى الأهلي، نتيجة يقظة رباعي خط الدفاع ومن خلفه الحارس محمد الشناوي.

الشوط الأول:

انطلقت المباراة قوية وحماسية وسعى الأهلي من البداية إلى السيطرة على المباراة ومحاولة هز الشباك مبكرًا، معتمدًا على تحركات خط الوسط لفتح الثغرات وخلخلة الدفاع، وسط مناوشات رأس الحربة محمد شريف.

في الدقيقة 13 كاد محمد شريف يضع الأهلي في المقدمة من كرة طويلة في عمق دفاعات إنبي وضعته في مواجهة مباشرة مع المرمى، لكن حارس إنبي محمود جاد تقدم بسرعة على حدود منطقة الجزاء ومنع التمريرة قبل أن تصل إلى محمد شريف.

واصل الأهلي تفوقه الهجومي، وفي الدقيقة 15 تسلم محمد شريف الكرة وراوغ مدافع إنبي لكن الكرة اصطدمت بيده ووصلت إلى محمد مجدي أفشة على حدود منطقة الجزاء فسدد، ولكن الحارس محمود جاد تدخل وأنقذ شباكه قبل أن تهتز بالهدف الأول.

مرت أول 30 دقيقة وسط محاولات هجومية مستمرة من الأهلي ولكنها لم تصل للنهاية السعيدة نتيجة للتسرع وعدم إتقان اللمسة الأخيرة، في حين اعتمد لاعبو إنبي على الدفاع المنظم مع شن بعض الهجمات المرتدة السريعة التي لم تشكل خطورة حقيقية على مرمى محمد الشناوي.

الدقيقة 83 شهدت أخطر فرص الأهلي وأقربها للتسجيل عندما مرر طاهر محمد طاهر الكرة بلمسة سحرية إلى صلاح محسن داخل منطقة الجزاء وأمام المرمى مباشرة، لكن محسن سدد ببطن القدم فوق العارضة.

واصل الأهلي محاولاته الهجومية والضغط المتواصل على دفاع إنبي، في الدقيقة 45 ينال صلاح ريكو البطاقة الصفراء للخشونة مع رامي ربيعة، ويحتسب الحكم ضربة حرة مباشرة للأهلي على حدود منطقة الجزاء سددها محمد هاني في الحائط البشري للمنافس، وبعدها أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتعادل الفريقين بدون أهداف.