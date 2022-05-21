ننشر تفاصيل كراسة الشروط لوحدات الرحاب ومدينتي التي تطرحها طلعت مصطفى

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طرحت مجموعة طلعت مصطفى، وحدات استلام فورى بالرحاب ومدينتي، بالسداد على 25 سنة من خلال مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري.
وفيما يلي كراسة الشروط
ولمزيد من التفاصيل ادخل على الموقع الإلكتروني https://nuca.tmg.com.eg/
للاستفسارات 19691