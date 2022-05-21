السعودية تمنع سفر مواطنيها إلى 16 دولة بسبب كورونا





أعلنت السلطات الأمنية السعودية اليوم السبت، منع سفر السعوديين إلى 16 دولة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



ولفتت أن هذه الدول هي" لبنان، سوريا، وتركيا، وإيران، وأفغانستان، والهند، واليمن، والصومال، وإثيوبيا، والكونغو الديموقراطية، وليبيا، وإندونيسيا، وفيتنام، وأرمينيا، وروسيا البيضاء، وفنزويلا.



وكانت الجوازات قد أوضحت اشتراطات سفر المواطنين إلى خارج السعودية، "أن تكون المدة المتبقية لصلاحية الجواز أكثر من ثلاثة أشهر عند السفر للدول العربية، وأن تكون المدة المتبقية لصلاحية الجواز أكثر من ستة أشهر للدول الأخرى، وأن تكون المدة المتبقية لصلاحية بطاقة الهوية الوطنية أكثر من ثلاثة أشهر عند السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.



ونبهت الجوازات على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية للمواطنين الراغبين بالسفر إلى خارج السعودية.