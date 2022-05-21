تمكنت الأجهزة الأمنية في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، من ضبط طرفي مشاجرة، وذلك بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر اشتباكًا بقطع حديدية بين شخصين.

وتلقى قسم شرطة أول المحلة، بلاغًا بحدوث مشاجرة بدائرة القسم بين شخص مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة ، له معلومات جنائية (مصاب بكدمات)، وآخر مقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة، له معلومات جنائية ومصاب بجروح.

وتعود تفاصيل الاشتباك إلى أنه أثناء سير الطرف الأول احتكّ به الثاني حال قيادته "توك توك" فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، تعدى على إثرها كلاً منهما على الآخر بالضرب بقطع حديدية وإحداث ما بهما من إصابات.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتها أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لتولي التحقيق.