قال رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، إن لديه شكوك في أن يقوم حلف شمال الأطلسي (الناتو) بنقل قواته إلى غرب أوكرانيا.

وأضاف سلوتسكي ـــ خلال مؤتمر صحفي عقد في دونيتسك اليوم السبت - وأوردته وكالة أنباء تاس الروسية -" لا أعتقد أنه قد يكون هناك مثل هذا النوع من المواجهة العسكرية ومع ذلك، في حال تخيلنا هذا الافتراض، فمن وجهة نظري، ستكون روسيا قادرة على مواجهة أي شخص".

يذكر أن القوات المسلحة الروسية، تواصل منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وفي المقابل فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا.