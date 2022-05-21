كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل القبض على المتهم "خ.ا" الشهير بمستريح كرداسة، بعد عام من هروبه واستيلائه على مبالغ مالية كبيرة، تخطت الـ 280 مليون جنيه بزعم إعادة المبالغ بفوائد مالية أكبر خلال أيام.



وبينت التحريات أن المتهم في العقد السادس من عمره، ومقيم بشارع المطراوي بمركز شرطة كرداسة، مطلوب جنائيا لتنفيذ 50 حكمًا قضائيًا بتهمة النصب.



وأضافت التحريات بأن المتهم نجح في الاستيلاء على مبالغ مالية تخطت الـ 280 مليون جنيه من 2300 شخص بأسلوب النصب، ثم هرب وأسرته إلى محافظة الإسكندرية منذ عام إلا أن الأجهزة الأمنية نجحت في القبض عليه.



وتداول منشورات ومقاطع فيديو مصوره لعدد كبير من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تضمن قيام شخص بالاستيلاء على أموالهم بأسلوب النصب بمنطقة كرداسة، بعد أيام قليلة من القبض علي مستريحين أسوان.



وبعمل التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الفيديوهات وورود عدة بلاغات ضد المتهم، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية.

تمكنت القوات من القبض على المتهم وزوجته وأبنائه الثلاثة حال تواجده بمكان اختباءه، واقتياده إلى ديوان المركز.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.