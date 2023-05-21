هالاند: سأتذكر هذا الموسم لبقية حياتي توج

توج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة على التوالي والتاسعة في تاريخه.

واحتفل مانشستر سيتي بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه على تشيلسي اليوم الأحد بهدف دون رد.

وعبر إيرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي ، عن سعادته الكبيرة بتتويج فريقه بالدوري الإنجليزي الممتاز، موضحا أنه سيذكر هذا الموسم طيلة حياته. وقال هالاند لشبكة سكاي سبورتس عقب نهاية المباراة: "إنه أمر غير واقعي. لا أعرف ماذا أقول. أنا سعيد للغاية".

وأضاف هالاند في حديثه: "هذه هي الذكريات التي سأتذكرها لبقية حياتي. لا أعرف ماذا أقول". وأوضح: "إنه أمر خاص. سأستمتع بهذا اليوم. إنه لأمر مدهش".

وأتم: "الموسم الأول ، 36 هدفًا ، لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ونهائيان آخران قادمان. ليس سيئًا".